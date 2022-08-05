اتحاد الكرة يبلغ فيفا بموعد انطلاق الموسم الجديد وفترتي القيد

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، رسالة إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، توضح موعد بدء الموسم الجديد وانتهائه، وفترتي التسجيل.

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره “فيفا”، ببدء الموسم الكروي الجديد 2022-2023، في الأول من ديسمبر الجاري.

سينتهي الموسم الرياضي في 30 يونيو 2023.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم فترة التسجيل الأولى من 7 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2022، بينما ستكون الفترة الثانية 1 ديسمبر 2022.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الجمعة 5 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والجونة في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة كالتالي

محمد عوض في المرمى.

حسام عبد المجيد – محمود حمدي “البغيض” – حمزة المثلوثي في ​​الخط الدفاعي.

أحمد فتوح – الإمام عاشور – محمد عبد الغني – محمود عبد الرازق “شيكابالة” في خط الوسط.

أحمد سيد “زيزو” – سيد نيمار – سيف الجزيري في خط الهجوم.