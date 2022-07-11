اتحاد الكرة يتحرك لاستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

بدأ مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ خطوات لاستقدام حكم أجنبي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022/2022.

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي يوم 21 يوليو.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بتروجيت بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس مصر.

في غضون ذلك، بلغ الزمالك نهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي.

ويلعب الأهلي أمام نظيره المستقبل في الساعة التاسعة والنصف مساء غدا في الدوري المصري الممتاز.

فيما سيلعب الزمالك غدا الساعة 630 مساءا مع المقاولون العرب، لحساب مباريات اليوم الرابع والعشرين من بطولة الدوري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

انتهت مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.