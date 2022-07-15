اتحاد الكرة يحدد شرطا لظهور فيتوريا في البرامج التلفزيونية

كشفت تقارير صحفية، عن وجود شرط في عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب المصري، للظهور في البرامج التلفزيونية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن قبل أيام عن التعاقد مع فيتوريا البرتغالي لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري ليحل محل إيهاب جلال الذي أقيل بعد ثلاث مباريات فقط مع الفراعنة.

شرط اتحاد كرة القدم لظهور فيتوريا في وسائل الإعلام

اشترط اتحاد الكرة أن يحصل فيتوريا أولاً على الضوء الأخضر قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية، لتجنب تغريمه من قبل جباليا.

تفاصيل عقد فيتوريا مع المنتخب المصري

يتلقى روي فيتوريا وموظفوه المساعدون 180 ألف دولار شهريًا، بالإضافة إلى دفع راتب 3 أشهر في حالة إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين.

ووقع فيتوريا عقدا لتدريب المنتخب المصري للأربع سنوات المقبلة حتى مونديال 2026.

معلومات عن مدرب مصر الجديد فيتوريا

ولدت فيتوريا في 16 أبريل 1970 في Alorca do Ripatjo، البرتغال.

بدأ فيتوريا مسيرته التدريبية فور تقاعده، وسلط الضوء على تجاربه مع أندية بنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو.

لم يسبق أن درب فيتوريا أي منتخب وطني، وفاز فيتوريا بثمانية ألقاب خلال مسيرته التدريبية.