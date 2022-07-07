اتحاد الكرة يحسم جدل التعاقد مع مدرب بلغاريا لتدريب منتخب مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة شائعات الدخول في مفاوضات جادة مع الأوكراني ألكسندر خاتسكيفيتش، المدير الفني السابق للمنتخب البلغاري، لتولي القيادة الفنية للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وأكد مسئولون من اتحاد الكرة أن الأوكراني ألكسندر خاتسكيفيتش رشح من قبل شركة تسويق لتولي القيادة الفنية للمنتخب خلفا إيهاب جلال.

وأضاف مديرو جباليا أنه تمت دراسة السيرة الذاتية للفني وتم اتخاذ القرار النهائي برفض تعيينه نهائيا لشطبه من قائمة المرشحين لتدريب الفراعنة.

وبحسب ما ورد درب خاتسكيفيتش الأوكراني دينامو كييف والمنتخب البلغاري، وكانت آخر محطة تدريب له هي فريق روتور فولفوغراد الروسي.

واندلعت تقارير صحفية في مفاجأة كبيرة حول دخول الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في مفاوضات مكثفة مع الإيطالي دي فرانشيسكو، مدرب روما الإيطالي السابق، لتولي مهمة التدريب في البداية. المنتخب المصري.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي حدد راتبه السنوي 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يحاولون تخفيض المبلغ إلى 1.8 مليون يورو، وجباليا ينتظر جواب المدرب.

وأشار لي إلى أن مدرب روما السابق اقتنع من قبل أعضاء المجلس، بسبب نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى عمره الذي يبلغ 52 عامًا.