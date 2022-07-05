اتحاد الكرة يخاطب البرتغالي كيروش.. تعرف على السبب

تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري السابق لإبلاغه باختياره كأحد المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عام 2022.

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب البرتغالي بضرورة حضور جوائز CAF 2022 في المغرب، بعد أن كان من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

سيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة المغربية الدار البيضاء يوم الخميس 21 يوليو.

حقق كيروش مع المنتخب المصري المركز الرابع في كأس العرب والميدالية الفضية في كأس الأمم الأفريقية 2022.

بينما فشل في التأهل مع مصر إلى مونديال قطر 2022، بعد خسارة السنغال في المباراة الحاسمة بركلات الترجيح.

ترك كيروش المنتخب المصري منذ 3 أشهر وتقرر تعيين إيهاب جلال خلفًا له، لكن الأمر استغرق شهرًا وأسبوعًا فقط قبل أن يزيله اتحاد الكرة من منصبه.