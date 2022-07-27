اتحاد الكرة يخاطب 4 اتحادات لإقامة وديات لمنتخب مصر

وأوضح الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب المنتخبات الإيطالية والهولندية والبلجيكية والبرتغالية، من أجل إقامة مباريات ودية في معسكر المنتخب، المقرر إقامته في سبتمبر المقبل.

وأشار محمد شبانة، في تصريحات متلفزة ببرنامج “Box to Box” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أخيرًا أن يواجه المنتخب المصري فريقًا أوروبيًا في أول تجربة ودية تحت إشراف روي. فيتوريا مدرب الفراعنة.

يأتي ذلك ليتمكن المدرب البرتغالي من الحكم على قدرات ومهارات اللاعبين وتحديد خصائص اختياراته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يقود المفاوضات مع الاتحادات الأربعة، من أجل التوصل لاتفاق على مباراة ودية، بعد أن قرر الجميع عدم خوض مباريات ودية ضد المنتخبات الأفريقية المقترحة. . لمواجهة الفراعنة في المعسكر القادم.