اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسماعيلي بخصوص أزمة كأس مصر

كشف مسئولون من الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب حكم قرعة كأس مصر، حتى لا يواجه الأهلي الزمالك إلا في المباراة النهائية في حال وصولهم.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن انسحابه من كأس مصر بعد إجراء القرعة، لأنه تم إجراء قرعة موجهة.

وأوضح المسؤول عن الاتحاد أن إجراء القرعة موجه لأنه قبل القرعة يتم استخدام جدول المراكز حسب تصنيف الأندية.

وأشار المسؤولون عن الاتحاد إلى قرعة موسم 2010، واستئنافهم تصنيف الأندية لموسم 2008-2009، والذي كان يستهدف إقصاء الأهلي والإسماعيلي عن بعضهما البعض.

وأكد مسئولو النقابة أن أشرف عبد الكريم ممثل الإسماعيليين حضر القرعة التي جرت أول من أمس.

كما تلقى شرحاً وافياً عن نظام القرعة وشارك فيه ولم يبد أي اعتراض.

ومن المقرر أن يلتقي أول فريق كرة قدم لنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر.