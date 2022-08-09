اتحاد الكرة يصدم الأندية بقرار مفاجئ

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، أن اتحاد الكرة يدرس قرارا مفاجئا بشأن قوائم الأندية، خلال الموسم المقبل.

وأوضح عبد الغني في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة قرر العودة لقائمة 25 لاعبا في الموسم الجديد بدلا من القائمة المكونة من 30 لاعبا.

وأشار البلدوزر إلى أن هذا القرار يأتي بناء على اقتراح المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، ليحظى لاعبو منتخب مصر 2003 بفرصة المشاركة في الدوري الإنجليزي وبالتالي الاستعانة بهم في الأول. معدات.

وأكد أن اتحاد الكرة يبحث هذا الأمر مع اتحاد الأندية قبل الإعلان عنه رسميًا، خلال الفترة المقبلة.

من جهته، كشف شريف صالح عضو اتحاد أندية المحترفين المصرية، أن ملف التسجيل من مسؤولية الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن هناك توصيات من الاتحاد لتقليل عدد اللاعبين الموجودين بالقائمة. الموسم القادم.

وأضاف “تم تحديد شكل الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، لكن ستكون هناك جلسة مع الأندية للوقوف على مشاكلهم قبل الإعلان عنها”.

وأضاف صالح أنه ستعقد جلسة بين أعضاء الاتحاد والمدرب البرتغالي روي فيتوريا في المنتخب المصري خلال الأيام المقبلة للتعرف على طلباتهم قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد. . .

وختم مؤكدا أن اللاعبين القاصرين ستتاح لهم الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول والظهور في مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل لبناء جيل جديد للفريق الأولمبي الأول.