اتحاد الكرة يطلب حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في الساعات القليلة الماضية، رسالة إلى الجهات الأمنية، طالب فيها بحضور 20 ألف متفرج في مباراة مصر وملاوي لكأس إفريقيا للأمم.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة مصر وملاوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 على ملعب “الإسكندرية” بكامل طاقته الاستيعابية.

يكثف مسئولو جباليا جهودهم في الفترة الحالية للحصول على موافقة الجهات الأمنية بخصوص حضور بكامل طاقته الاستيعابية لاستاد الإسكندرية في مباراة مصر ومالاوي المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب المصري، من أجل اختياره بعناية، بعد اعتذار ثنائي سوزا وبيتكوفيتش.

وطرح الاتحاد المصري لكرة القدم العديد من الأسماء المرشحة لتولي المهام الفنية للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وقرر فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني السابق للمنتخب السويسري، منصبه من خلال تولي المهام الفنية للمنتخب المصري، برفض العرض.

وكان فلاديمير بتكوفيتش قد دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب المصري بعد اعتذار باولو سوزا.