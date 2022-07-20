اتحاد الكرة يعلن إلغاء منصب مدير منتخب مصر

أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء منصب المدير الفني للمنتخب المصري، خلال المرحلة المقبلة.

وقال علام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للتعريف بالمدرب الجديد للمنتخب البرتغالي روي فيتوريا “لن يكون هناك مدرب للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة بحضور الثنائي محمد بركات وحازم إمام خصوصا. أن لديهم نجومية وتجربة رائعة تجعلنا نستغني عن هذا المنصب “.

وأضاف “محمد بركات سبق أن شغل منصب المدير الفني للمنتخب ولديه الخبرة التي يحتاجها فريقنا في الفترة المقبلة”.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه سيعين مديرًا إداريًا واحدًا فقط في الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، مؤكداً أن هذا الموقف مختلف تمامًا عن منصب مدرب المنتخب.

أعلن اتحاد الكرة عن تعيينه رسمياً روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة حتى مونديال 2026.

من جانبه أعرب روي فيتوريا عن سعادته واعتزازه بتدريب المنتخب المصري، وطلب من الجماهير ووسائل الإعلام مساندته في الفترة المقبلة.