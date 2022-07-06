اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة مستحقات الزمالك رسمياً

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، حضور مديري نادي الزمالك بمقر الجبالية صباح اليوم الأربعاء، لتسوية المتأخرات في القلعة البيضاء بالجبالية.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه الرسمي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم على نادي الزمالك، تواجد في مقر الاتحاد المصري بالجزيرة، وأن مسئولي الفارس الأبيض دفعوا مبلغًا من المال يساوي المتأخرات، وتم الاتفاق على ذلك. برمجة المبلغ المتبقي.

من جهة أخرى، بعث الاتحاد المصري برسالة إلى أندية الأهلي والزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي بخصوص مبارياتهم في موسم 2022/2022 من كأس مصر.

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في التأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر بعد فوزه على المصري في السلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.

من جهته، تمكن الزمالك من التأهل إلى هذه الجولة من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نادي الداخلية برصيد هدفين مقابل هدف واحد.

أبلغ اتحاد الكرة الأندية الأربعة، الأهلي والزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي، أن مباريات كأس مصر في دور الـ16 ستكون بدون جماهير.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي سيواجه نظيره المصري المقاصة يوم 14 أغسطس الجاري، فيما يواجه الزمالك منافسه الإسباني في الخامس عشر من الشهر نفسه، الإثنين. .