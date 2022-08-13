اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام الأهلي والمقاصة في الكاس

كشف اتحاد الكرة عن فريق تحكيم مباراة الأهلي ومصر تعويضات، المقرر إجراؤها يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 لكأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة الساعة 800 مساء على ملعب السلام.

يتكون فريق الحكام من

– وائل فرحان حكم الفريق

– وائل شعبان حكم مساعد

– رضا جبر حكم مساعد

– محمد التبيعي رابع ملك

– فيديو الحكم مصطفى عثمان

– حمادة القلعاوي فيديو مساعد حكم

وهدد الأهلي مؤخرًا بعدم المشاركة في كأس مصر وكأس السوبر المحلي، وطالب بإقالة لجنة الحكام، بالإضافة إلى مطالبته بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في المباراة. الدوري محمود عاشور.