اتحاد الكرة يفاضل بين 3 اسماء لرئاسة لجنة الحكام تحت إشراف كلاتنبرج

كشفت تقارير إعلامية عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم الرئيسية، بعد تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيساً للجنة تطوير التحكيم.

وبحسب ما ورد قال عضو في اتحاد الكرة في تصريحات صحفية “عيننا مارك كلاتنبرغ رئيساً للجنة تطوير الحكام، وشكرنا عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية”.

وأكد “نختار حاليا بين أكثر من اسم مصري بينهم سمير محمود عثمان وجهاد جريشة وياسر عبد الرؤوف وسنعلن عن الرئيس الجديد للجنة فور الاتفاق على أحد الأسماء”.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبورج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا، اليوم الأربعاء، 29 يونيو 2022، نوقش خلاله العديد من الملفات المهمة، وتقرر تعيين مارك كلاتينبورج.

وأفيد في الساعات الماضية أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم قد يستقيل بسبب التعاقد مع مارك كلاتينبورج.