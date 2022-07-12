اتحاد الكرة يفاوض مدرب مفاجأة لقيادة المنتخب الأولمبي

فجرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عبئا ثقيلا حول هوية المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي.

يأتي ذلك بعد أن عين اتحاد الكرة روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول.

يحاول مسؤولو اتحاد الكرة إقناع الفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق لمنتخب ساحل العاج، بتولي قيادة الفريق الأولمبي في الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم للدورة المقبلة.

وكشف اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن تعاقده رسميًا مع روي فيتوريا، بعقد يمتد إلى 4 سنوات.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “روي فيتوريا هو المدير الفني للمنتخب المصري”.

وتابع “الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لإدارة المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة”.