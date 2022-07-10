اتحاد الكرة يفاوض مدرب هولندي لتدريب منتخب مصر

يواصل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم البحث عن مدرب جديد يتولى مسؤولية المنتخب المصري للدورة المقبلة ليحل محل إيهاب جلال الذي أقيل بعد ثلاث مباريات فقط.

دخل المدرب الهولندي فيليب كوكو، المدرب السابق لفريق أيندهوفن، دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتولي منصب مدرب المنتخب المصري في الفترة المقبلة، بعد أن اعتذر أكثر من مدرب عن قبول المهمة لتدريب الفريق. . الفراعنة.

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد المصري لكرة القدم دخل مؤخرًا في مفاوضات مع النجم الهولندي السابق فيليب كوكو لتحمل المسؤولية الفنية للفراعنة في الفترة المقبلة.

كان فيليب كوكو سابقًا في تشكيلة هولندا من 2008 إلى 2012، كما درب بي إس في إيندهوفن وديربي كونتي وفنربخشه من تركيا.

ويحاول مسؤولو جباليا الانتهاء من ملف المدرب الجديد بعد عطلة عيد الأضحى، بعد سلسلة من الاعتذارات الأخيرة من باولو سوزا، بيدكوفيتش وروي فيتوريا.