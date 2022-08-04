اتحاد الكرة يفجر مفاجأة حول مباراة كأس لوسيل

فجر الاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة كبيرة بشأن مباراة كأس لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي، رغم الإعلان الرسمي عن المباراة.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة، في بيان صحفي، أن ما تردد بشأن طلب الاتحاد القطري مشاركة الأهلي غير صحيح.

بدلا من الزمالك في كأس سوبر لوسيل لأسباب تسويقية.

وأكد المصدر أن الاتحاد القطري لم يتقدم إلى اتحاد الكرة للمشاركة في الأهلي.

وأوضح “لم يخاطب نظيره المصري حتى اليوم بشأن هذه المباراة والجهة التي ستشارك فيها.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد علق في وقت سابق على خبر طلب الشركات الراعية للأهلي المشاركة في كأس لوسيل.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي “كيف هي الشركات الراعية التي تقدم عطاءات الأهلي في السوبر المصري القطري”

وشدد “الأهلي في المركز الثالث وبعد مباراة واحدة لا نعرف ماذا سيتبقى”.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة.

ورغم أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة إلا أنه قدم مباراة مع الإسماعيلي مؤجلة من اليوم الثامن عشر للدوري المصري الممتاز.