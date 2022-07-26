اتحاد الكرة يكشف حقيقة التسجيل الصوتي في مباراة الأهلي والجونة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشأن التسريب الواسع لغرفة VAR لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.

ونص البيان على ما يلي “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي المتداول مؤخرا عن مباراة الأهلي والجونة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري خاطئ ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح “كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحسابات والصفحات التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة. حكام مصر يشعلون الفتنة بين الجماهير “.

علق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم على التسريب الصوتي المتداول لإبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والجونة ومحادثته مع الحكم وائل فرحان من الفيديو. غرفة المباراة.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إن التحكيم يتم بطريقة منهجية وغير معتادة، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فلن يتطور التحكيم، وكذلك الكرة المصرية.

وأضاف “إذا ظهر أي فيديو لخطاب الحكام، فلدينا تسجيلات من غرفة الفيديو، وإذا حدث شيء خارج النطاق فسنعرف عنه، وسيحاسب الحكام ويوقفون إلى الأبد”.

وتابع “الفيديو انتشر على نطاق واسع ولم أشاهده ومن المستحيل أن تتم هذه المحادثة”.

وأكد عصام عبد الفتاح أن التحكيم المصري يتعرض لمؤامرات غير عادية ويتم محاربته بكل الوسائل.