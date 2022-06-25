اتحاد الكرة يكشف عقوبة الإسماعيلي المنتظرة بعد الانسحاب من كأس مصر

كشف عامر حسين، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة التي ستُفرض على النادي الإسماعيلي بعد الانسحاب من كأس مصر.

وأعلن النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، انسحابه من مسابقة كأس مصر، بعد أن أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة أول فريق كرة قدم مع نظيره الزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية “عقوبة الانسحاب من بطولة كأس مصر أثناء سير البطولة هي دفع 200 ألف جنيه، والفريق المنسحب سيحرم من المشاركة في البطولة الموسم المقبل”.

وحول التعادل الذي يهدف إلى إبقاء الأهلي والزمالك خارج المواجهة حتى الدور النهائي، أوضح “قمنا بتصنيف البطل والوصيف في الدوري الموسم الماضي، وهذا يحدث في جميع المسابقات”.

وتابع “الاتحاد الأفريقي يفعل ذلك في المنافسات ويجب أن يكون هناك تأهيل للأندية”.