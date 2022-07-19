اتحاد الكرة يكشف مدى صحة تعاقد الزمالك مع سيف الجزيري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة حول خطأ تعاقد الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري.

استجابة اتحاد الكرة لأزمة الجزيري

وأكد اتحاد الكرة في رسالة إخبارية بعث بها للصحفيين أن الجزيري انتقل من المقاولون إلى الزمالك على سبيل الإعارة قبل قرار وقف تسجيل الزمالك.

وأوضح أنه أثناء تواجد الجزيري في الزمالك صدر قرار بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وأوضح “بمعنى أنه إذا كان لاعبًا ضمن قائمة الزمالك فيمكن تمديد عقده، ويمكن نقل إعارته إلى انتقال نهائي، ويمكن أيضًا نقل وضع اللاعب من هواة إلى محترف”.

وختم “للنادي أيضا الحق في إعادة لاعبيه على سبيل الإعارة، وكل هذه القضايا لا تخالف قرار وقف التسجيل”.

الساعات القليلة الماضية كانت مثيرة للجدل بشكل كبير بسبب أزمة التسجيل لسيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، على الرغم من تعليق القلعة البيضاء لفترتين للتسجيل.

قصة أزمة سيف الدين الجزيري مع الزمالك

وكان الزمالك قد كلف سيف الدين الجزيري، من صفوف المقاولون العرب، على سبيل الإعارة في يناير الماضي، مقابل 8 ملايين جنيه بقصد البيع، مع دفع 12 مليون جنيه إضافية في حالة البيع.

وقرر الزمالك تفعيل بند الشراء، الذي أصبح إلزامياً بموجبه دفع 5٪ من حقوق الرعاية لأندية المساهمة التضامنية، التي لعب فيها اللاعب في مرحلة الشباب، وهي اتحاد بن قردان وأفريقيا.

ثم سجل الزمالك اللاعب بالاتحاد المصري لكرة القدم.

لا على الإطلاق، أي أنه ذهب إلى صفوف وايت كاسل في انتقال مجاني، لتجنب دفع مليون جنيه.

في الوقت نفسه، تم إيقاف الزمالك لفترتين.

كان لابد من اختبار التحويل عن طريق تفعيل شرط الشراء، ولكن تم تسجيله كمعاملة جديدة.

أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لتسجيل اللاعب وأجاز الفيفا تسجيل اللاعب.

وطلب الناديان اتحاد بن قردان والإفريقي نسبتهما عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكان الجواب أن اللاعب تم تسجيله مجانا.

مصير سيف الدين الجزيري مع الزمالك

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرًا للتحقيق في القصة وننتظر قرارًا في الفترة المقبلة.

ردود فعل جماهير الأهلي على أزمة الجزيري …

وجاءت ردود الفعل الغاضبة من جماهير الأهلي الذين طالبوا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وطلبوا منهم التدخل لاستغلال الأمر للاستفادة منه، فقد يسقط الزمالك نتيجة هذه الأزمة.