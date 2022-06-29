اتحاد الكرة يكشف معايير اختيار الأندية المشاركة أفريقيًا

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل سواء كانت دوري أبطال إفريقيا أو الاتحاد الأفريقي.

أعلن اتحاد الكرة عن موافقته على اعتبار نتائج الجولة الأولى من بطولة الدوري لهذا الموسم معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح الجبالية أن الإعلان سيتم بعد انتهاء جميع مباريات الدور الأول يوم 7/6/2022.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2022/2022، وأثناء القرارات التي أعلنها الجبالية، خلال اجتماعهم اليوم.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 21 أكتوبر موعدا لمباريات كأس السوبر المصري التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الزمالك يشارك في كأس السوبر المصري بصفته حامل بطولة الدوري الممتاز وتأهل لنهائي كأس مصر، والأبيض ينتظر الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.