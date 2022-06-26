اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن مدرب منتخب مصر

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إعلان تعيين المدرب الجديد للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عين إيهاب جلال لتولي المهام الفنية للمنتخب المصري، ثم شكره بعد المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن اسم المدرب الجديد للمنتخب المصري سيتم تحديده في اجتماع المجلس المقبل.

وأوضح أن حازم إمام ومحمد بركات مسؤولان عن ملف المدرب الجديد للمنتخب المصري، ولديهما أكثر من سيرة ذاتية لبعض المدربين.

وأضاف أنه في الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، سيتم تحديد الفني الجديد.

انتشرت أنباء في الأيام الماضية عن رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب المصري مرة أخرى.