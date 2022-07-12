اتحاد الكرة ينهي اتفاقه مع روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن البرتغالي روي فيتوريا تولى التوجيه الفني للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري والإعلان الرسمي خلال ساعات”.

روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري والإعلان الرسمي بعد ساعات قليلة

– عمر ربيع ياسين – عمر ربيع ياسين (omarrabieyassin) 11 يوليو 2022

وأوضحت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع روي فيتوريا اليوم، اتفق خلاله على تولي المهام الفنية للمنتخب المصري.

وأشار إلى أن روي فيتوريا وافق على تخفيض راتبه وأنه في الساعات القليلة القادمة سيعلن عقده معه.

وأوردت الصحف، خلال الأيام الماضية، أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، توصل إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا.

وأنه سيتم الإعلان عن روي فيتوريا كمدرب للمنتخب المصري خلال الساعات القليلة المقبلة، الاثنين أو الثلاثاء.

ورد أن حازم إمام عاد من البرتغال صباح الأحد الماضي، بعد أن أنهى عقده مع روي فيتوريا.