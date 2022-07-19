اتحاد الكرة يوضح حقيقة استبعاد الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استبعاد الأهلي من دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة.

وأرسل الاتحاد أسماء الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا “الأهلي والزمالك”، واتحاد “بيراميدز والمستقبل”، بناءً على نتائج الدور الأول.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة في بيان صحفي “تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 يوليو لتحديد الأندية المصرية الأربعة التي ستشارك في النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا”.

وأوضح “الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز والمستقبل للاتحاد الأفريقي”.

وتابع “الكاف لم يطلب تحديد معايير اختيار هذه الأندية، ولم يعترض على الانتخابات كما ورد”.

وأضاف “تم إرسال الرسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 يوليو، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بحيث خاض الجميع جميع المباريات في الجولة الأولى”.

وختم “لأن الأندية لو حُددت حسب ترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو، لكان ذلك غير عادل للأهلي، حيث توجد مباريات مؤجلة له، على عكس باقي الأندية المتنافسة”.

وطالب مسئولو نادي بيراميدز بضرورة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلاً من الأهلي بصفتهم أصحاب المركز الثاني بالدوري.