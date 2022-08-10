اتحاد الكرة يوضح كواليس المفاوضات مع روجيريو ميكالي لتدريب المنتخب الأولمبي

وأوضح مسئولون بالاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس المفاوضات مع البرازيلي روجيريو ميكالي لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “ميكالي اسم كبير في عالم كرة القدم ونحن نرحب به في مصر”.

وأضاف “اتحاد الكرة يضع خطة لتطوير الكرة المصرية، لجميع اللجان والمنتخبات، ونريد تطوير الكرة المصرية، خاصة في حضور العضوين محمد بركات وحازم إمام”.

وتابع “حازم إمام وبركات تسلموا ملف العقد مع مدرب منتخب مصر الأول، وكذلك المنتخب الأولمبي، لأنه ليس أقل من الأول، وتم التعاقد مع ميكالي بموافقة. مجلس الإدارة بأكمله.

وأكد أنه سيكون هناك تعاون بين مجلس الإدارة والفريق الفني الجديد للمنتخبات الوطنية، لأن هناك 110 ملايين مصري مهتمون بكرة القدم.

وتابع “هدفنا تطوير الكرة المصرية، ولدينا قاعدة كبيرة في الشباب والشباب. هدفنا أيضًا إخراج اللاعبين من الاحتراف ليتبعوا خطى محمد صلاح”.

بينما قال محمد بركات عضو الجبالية “تم تكليفي بالبحث عن مدرب لإدارة المنتخب الأولمبي المصري، وبحثت عن سير ذاتية تليق بالفراعنة”.