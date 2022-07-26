اتحاد الكرة يُعلن عن حكم مباراة الأهلي والمقاصة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة تخليص الجمركي بين الأهلي ومصر، المقرر إجراؤها يوم غد الأربعاء، ضمن الجولة 27 من موسم 2022/2022 من الدوري المصري الممتاز.

اختارت لجنة الحكام محمود ناجي لقيادة مباراة التعويض بين الأهلي ومصر.

مصطفى الشاهدي وحمادة القلعاوي سيكونون حاضرين في تقنية الفيديو المساعد.

كشف ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن قائمة المارد الأحمر للمباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 27 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة تطهير مصر على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت

خطوط الدفاع كريم فؤاد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط وليد سليمان، عليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي “أفشة”، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس ميشوني، أحمد عبد القادر، محمد فخري، زياد طارق.

خط الهجوم حسام حسن