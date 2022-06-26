اتحاد الكرة يُعلن مواعيد ثمن نهائي كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة المباريات الخاصة بالسعر النهائي للنسخة الحالية من كأس مصر، والتي أقيمت في حفل ظهر أمس.

كانت تواريخ التسعير النهائية كما يلي

ويلعب المقاولون العرب مع الجونة الساعة 800 مساء يوم الجمعة 1 يوليو بملعب المقاولون.

ويواجه سموحة فريق كفر الشيخ الساعة السادسة مساء الثلاثاء 5 يوليو باستاد الإسكندرية.

تقام يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مباراتان، حيث سيواجه فريق طلعة الجيش فريق السويس على الملعب الرياضي الساعة السادسة مساء، فيما سيواجه فريق بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا على أرض الملعب. Estadio de Defensa Aérea الساعة 600 مساءً.

يلتقي المصري البورسعيدي نظيره “أورينتال كومباني”، الساعة السادسة مساء الخميس 7 يوليو، بملعب الجيش المصري ببرج العرب.

وسيواجه إنبي نظيره البنك الأهلي الساعة 800 مساء يوم الجمعة 12 أغسطس على ملعب بتروسبورت.

ويلعب النادي الأهلي مع نظيره المصري المقاصة على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 14 أغسطس 2022.

وستكون آخر مباريات نهائي كأس مصر بين الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة الساعة 800 مساء يوم الإثنين 15 أغسطس 2022.