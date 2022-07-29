اتحاد جدة يتحرك رسميًا لضم بن شرقي.. مبلغ خيالي

قدم مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي عرضا مغريا للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق للانضمام لصفوفهم.

وغادر بن شرقي الزمالك بعد فوزه بكأس مصر الموسم الماضي، على حساب الأهلي، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

عرض اتحاد جدة لللبن الشرقي

أكد المهندس فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة بالإسكندرية، أن نادي الاتحاد السعودي بجدة قدم رسمياً عرضاً وهمياً للمغربي أشرف بن شرقي.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “200 مليون جنيه في 3 سنوات قدمه اتحاد جدة لأشرف بن شرقي”.

وأضاف “يصعب على بن شرقي الانتقال إلى الأهلي في الوقت الحالي رغم رفض جماهير اتحاد جدة للاعب المغربي”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الإثنين 1 أغسطس المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.