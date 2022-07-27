اتحاد جدة يتلقى صدمة قوية

اتحاد جدة

تلقى نادي اتحاد جدة صدمة قوية بسبب قضيته مع لاعب فريق كرة القدم الأول للنادي السابق التونسي أنيس البدري.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن محكمة التحكيم الدولية للرياضة (CAS) تجاهلت أدلة من نادي الاتحاد جدة، وتم تجاهل إحداها بشكل كامل لعرضها باللغة العربية.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ألغى عقوبة خصم 15٪ من راتب أنيس البدري، واصفا إياها بالتعسف، نظرا لوقوع المخالفة في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار العقوبة.

وأوضح أن أنيس البدري أنهى عقده من جانب واحد مع اتحاد جدة، بحجة عدم تسلمه مستحقاته المالية لمدة 60 يومًا، حيث تقدم النادي بشكوى ضده، ثم قدم اللاعب شكوى. شكوى أخرى طالب خلالها بأتعابه وتعويضه عن إنهاء العقد.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد طالب بتعويض قدره 31 مليون ريال سعودي عن الأضرار التي سببها إنهاء العقد، لكن الفيفا فاجأ العميد بالحكم لصالح اللاعب التونسي ومنحه الحق في الحصول على 16.5 مليون ريال. ريال سعودي.