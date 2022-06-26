اتحاد جدة يحسم صفقة دفاعية

اتحاد جدة

تمكنت إدارة نادي الاتحاد جدة من إبرام صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم فريق كرة القدم الأول للنادي خلال الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة نادي الاتحاد في جدة أنهت صفقتها مع أحمد بامسعود الظهير الأيسر لكرة القدم لفريق الفيحاء السعودي، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة لمواجهة نظيره الباطن، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 27 يونيو.

يتطلع فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد جدة للفوز على نظيره في الباطن، وينتظر نتيجة مباراة الهلال والفيصلي، للفوز ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.