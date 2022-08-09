اتحاد جدة يحسم 3 صفقات جديدة هذا الصيف

اتحاد جدة

تمكنت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الهيلي، من إبرام 3 صفقات قوية لدعم فريق كرة القدم الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أفادت صحيفة الرياض أن إدارة نادي جدة برئاسة أنمار الهيلي أنهت اتفاقيتها مع 3 لاعبين محليين لدعم فريق كرة القدم الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع الإعلان عن توقيع اتحاد جدة بـ 3 اتفاقيات محلية نهاية الأسبوع الجاري.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة لمواجهة نظيره العدالة، في اليوم الأول من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة 26 أغسطس.