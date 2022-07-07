اتحاد جدة يدخل في مفاوضات مع الفيحاء لضم مدافعه

اتحاد جدة

دخلت إدارة نادي الاتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي في مفاوضات مع نظيره من نادي الفيحاء لتعيين أول مدافع لفريق كرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي اتحاد جدة تقدمت بعرض رسمي لنادي الفيحاء، من أجل الفوز بخدمات المدافع أحمد بامسعود.

وأشارت تقارير إلى أن العرض الذي قدمته إدارة نادي اتحاد جدة ليس بأجر، بناء على ما يراه مسؤولو نادي الفيحاء.

وأكد أن هناك ناد من عاصمي قد يتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة للتعاقد مع أحمد بامسعود مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الفيحاء.

فشل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد أن حقق الهلال في اليوم الأخير.