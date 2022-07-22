اتحاد جدة يدخل في منافسة قوية لضم ظهير الفيصلي

اتحاد جدة

دخل نادي الاتحاد جدة بقيادة أنمار الهيلي، في منافسة شرسة مع عدة أندية لخدمات حسين قاسم الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول لنادي الفيصلي السعودي.

أبدى نادي اتحاد جدة رغبته في الاستحواذ على خدمات حسين قاسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت صحيفة الاقتصادية، وجود ثلاثة أندية تتنافس على خدمات الظهير الأيسر لنادي الفيصلي حسين قاسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن العروض الرسمية جاءت من اتحاد جدة والطائي والفتح لتعيين اللاعب لمدة ثلاث سنوات، لكن عرض الفتح هو الأخطر والأقرب من ضمه.

فشل نادي اتحاد جدة في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي والذي فاز به الهلال.