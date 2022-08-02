اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع جناح ليدز يونايتد

اتحاد جدة

تهدف إدارة نادي الاتحاد جدة إلى تأمين خدمات هيلدر كوستا، جناح الفريق الأول لفريق ليدز يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الهيلي، وضعت الجناح الأول لفريق ليدز يونايتد، هيلدر كوستا، ضمن خياراتها لدعم الفريق.

وأشارت تقارير إلى أن نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، هو الذي طلب ضم اللاعب البرتغالي، خاصة أنه لعب تحت إشرافه في ولفرهامبتون.

أنهى فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.