اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع حبيب الوطيان

أبدى مسؤولو نادي الاتحاد جدة رغبتهم في تأمين خدمات حبيب الواطين حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان حبيب الوطني قد صعد إلى صفوف فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، من نادي الفاتح.

وأعير حبيب الوطني إلى الفريق الكروي الأول لنادي الحزم، خلال الموسم الماضي، عندما انضم إلى نادي الفاتح في انتقالات يناير.

وشارك حبيب الوطني البالغ من العمر 25 عاما من فريق الهلال الأول لكرة القدم، في 9 مباريات واستقبل 8 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين.

بينما لم يظهر الواطين مع الفريق الكروي الأول لنادي الحزم، خلال فترة إعارته الموسم الماضي.