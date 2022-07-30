اتحاد جدة يعلن إلغاء ودية فيورنتينا ويحدد البديل

أعلن نادي اتحاد جدة، إلغاء المباراة الودية ضد فيورنتينا الإيطالي، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم السبت 30 يوليو.

وكشف نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن فريق كرة القدم الأول بالنادي سيواجه بطريقة ودية السويسري لوسيرن بدلاً من فيورنتينا.

هكذا يصل إلى البروفة الأولى لفريق كرة القدم الأول لنادي اتحاد جدة على ملعب التدريب الخارجي في مدينة سيفيلد النمساوية، استعدادًا للموسم الجديد.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة للموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، بعد خسارة اللقب أمام الهلال الذي توج به في اليوم الأخير من البطولة.