اتحاد جدة يعلن تعاقده مع نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة أنه عيّن رسمياً نونو سانتو لتدريب فريق كرة القدم الأول للنادي للفترة المقبلة، ليحل محل كوزمين كونترا.

وكان نادي اتحاد جدة قد كشف، قبل دقائق، عن إقالة كوزمين كونترا، مدرب الفريق الكروي الأول للنادي، بعد فشل لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

ونشر نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للمدرب نونو سانتو يعلن فيه تعاقده مع المدرب السابق لنادي ولفرهامبتون الفريق الأول لكرة القدم.

تعيين البرتغالي نونو سانتو مدربا للإتحاد ✍️ pic.twitter.com/i2o1NVLYeb

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 4 يوليو 2022

فشل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، والذي فاز به الهلال بنقطتين.