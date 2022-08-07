اتحاد جدة يعلن تعاقده مع هيلدر كوستا

كشف نادي اتحاد جدة، اليوم الأحد، عن تعاقده مع عرض صيفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أفاد نادي اتحاد جدة بأنه تعاقد مع اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا، أول لاعب في فريق ليدز يونايتد لكرة القدم، بناءً على توصية من نونو سانتو، مدرب عميد الكلية.

لعب هيلدر كوستا تحت إشراف نونو سانتو في الفريق الأول لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وعلق اللاعب الأنجولي على انتقاله إلى اتحاد جدة في مقطع فيديو عبر حساب النادي على تويتر قائلاً “كرة القدم لها أهمية كبيرة في العالم. الملاعب كاملة وحب كرة القدم هو كل ما نجده” في نادي الاتحاد، النادي الأكبر والأكثر شهرة في آسيا والأكثر تميزًا، واليوم أنا هنا لبدء رحلتي مع الاتحاد مع نونو سانتو.

الجدير بالذكر أن هيلدر كوستا لعب مع فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم في 71 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 هدفًا آخر.

✍️ | اقترب .. الساحل باللون الأصفر 🔎💛# عميد_الصيف pic.twitter.com/ykuaXQPU4L

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 7 أغسطس 2022

✍️ | اقترب .. الساحل باللون الأصفر 🔎💛# عميد_الصيف pic.twitter.com/ykuaXQPU4L

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 7 أغسطس 2022