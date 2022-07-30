اتحاد جدة يفوز بهدف وديًا أمام لوزيرن وديًا

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة من الفوز على نظيره السويسري لوسيرن 1-صفر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب منتخب النمسا.

وحضر اللقاء، الذي ضم الفريق الأول لكرة القدم في اتحاد جدة، الدولي المصري طارق حامد، لاعب العميد، بشكل رئيسي لأول مرة.

وسجل طارق حامد ركلة جزاء للمنتخب السويسري من لوسيرن لكن حارس اتحاد جدة مارسيلو جروهي تصدى له بصد ركلة الجزاء.

Grohe يحفظ ركلة الجزاء 💪# الاتحاد pic.twitter.com/wk3MuGLk5c

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 30 يوليو 2022

سجل عبد الرزاق حمدالله هدف الفوز لفريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، أمام لوسيرن.

🎥 | الهدف الأول لعبد الرزاق حمدالله ضد لوسيرن في مباراة ودية 1-0# الاتحاد pic.twitter.com/ICxA1B3nqa

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 30 يوليو 2022

جدير بالذكر أن اتحاد جدة وقع طارق حامد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء عقده مع الزمالك بصفقة انتقال مجانية.

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طارق حامد تدخل وتسبب في ضربة جزاء لفريقه

!!!! pic.twitter.com/pbIL2JK7gG

– نواف الاسيوي 🇸🇦 (@ football_ll55) 30 يوليو 2022