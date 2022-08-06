اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد مدافعه

يقترب نادي اتحاد جدة من تجديد عقد مدافع فريقه الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، بحسب تقرير صحفي، صباح اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي الاتحاد جدة تتجه لتجديد عقد عمر هوساوي، المدافع الأول لفريق كرة القدم بالنادي.

وأوضح أن إدارة نادي الاتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي ستجدد عقد هوساوي لمدة موسم واحد فقط.

وكانت اللجنة المهنية قد أصدرت قرارا بمنع اتحاد جدة من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إضافة إلى غرامة مالية، وقررت حبس المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر وغرامة عليه.

وذلك بسبب شكوى نادي النصر السعودي ضد حمدالله ونادي اتحاد جدة، عقب التسجيلات التي قدمتها الإدارة العالمية التي تدين العميد.