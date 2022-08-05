اتحاد جدة يقترب من ضم 3 صفقات قوية

اتحاد جدة

يقترب نادي اتحاد جدة من إبرام 3 صفقات لدعم فريق كرة القدم الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد جدة اقتربت من التعاقد مع أحمد الكسار لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الفيصلي السعودي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد جدة قام بتصفية عقده مع اللاعب هيلدر كوستا نجم فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم.

وأشار إلى أن نادي الاتحاد جدة التقى بالمهاجم محمد الصيعري لاعب في فريق كرة القدم الأول لنادي الفيصلي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول لنادي جدة أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.