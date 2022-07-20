اتحاد جدة يوجه طلباً جديداً لطارق حامد بعد أزمته مع الزمالك

أشارت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة اتحاد جدة السعودي تواصلت مع الدولي طارق حماد نجم فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، لحضور انطلاق معسكر الفريق في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2022/2023.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن قيادة اتحاد جدة تنتظر الإعلان عن التعاقد مع طارق حماد بعقد يمتد لموسمين، بعد الحصول على الضوء الأخضر من البرتغالي نونو. . القديس ليشمل اللاعب.

وأشار إلى أن معسكر اتحاد جدة سيبدأ السبت المقبل ويستمر لمدة 3 أسابيع استعدادا للموسم الجديد المقرر أن يبدأ في 25 أغسطس وهو ما سارع العميد الذي أحضر اللاعب في أيام الضياع. ليأتي

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فرض عقوبة اقتصادية شديدة على الدولي طارق حامد نجم فريق وايت كاسل لكرة القدم، بعد استكمال التحقيق معه بسبب اعتراضه. الغياب خلال الفترة الأخيرة من التدريب الجماعي للفارس الأبيض.

غاب طارق حامد عن العديد من مباريات الزمالك الأخيرة مما انعكس سلبًا على مستوى الفارس الأبيض وخسر العديد من النقاط في مسيرته في الدوري المصري الممتاز.

قررت إدارة الزمالك، فرض غرامة مالية على طارق حامد تتراوح بين 6 و 7 ملايين جنيه، خلال الفترة المقبلة، بسبب غيابه لمدة 50 يومًا عن تدريب الزمالك الجماعي بعد إصابته في الركبة مؤخرًا.