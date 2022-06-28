اتحاد كلباء الإماراتي يتعاقد مع فيليب كيش

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تعاقده مع السلوفاكي فيليب كيش، رسميًا، اليوم الثلاثاء، رسميًا.

وكشف نادي اتحاد كلباء الإمارات، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقيع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا رسميًا مع فيليب كيش، في الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد اتحاد كلباء مع اللاعب السلوفاكي، رسمياً، من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنهى أول فريق كرة قدم لنادي كلباء الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، حيث احتل المركز 11 برصيد 28 نقطة.

اختتم الفريق الكروي الأول لنادي كلباء الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، بتعادل إيجابي بهدف واحد ضد بني ياس.