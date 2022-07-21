اتحداكى ان ترمي زيت القلي المستعمل من اليوم كنز فِيْ بيوتنا والعمر كله بنرميه اعرفى استخدامه فورا

الآن يمكنك معرفة أهم فوائد زيت القلي المستخدم وطرق استخدامه بدلاً من التخلص منه وإهداره، حيث نستخدم الزيت يوميًا فِيْ حياتنا لإعداد الطعام وليس من الجيد استخدام زيت القلي المستعمل. فِيْ تحضير الطعام لفترة طويلة لأنها يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة وليست جيدة أيضًا. التخلص من الزيت المستعمل دون التفكير فِيْ طريقة أو طريقة يمكننا من خلالها إعادة استخدامه مرة أخرى للاستفادة منه.

فوائد واستخدامات الزيت المستعمل للقلي

يمكنك استخدام زيت القلي المستخدم لتشغيل المصباح بدلاً من الغاز أو الوقود، ويمكنك وضع كَمْية من زيت القلي المستخدم.

كَمْا يمكنك استخدامه لتلميع الأثاث وخاصة الأثاث الخشبي الذي يفقد لمعانه ولمعانه أو به خدوش طفِيْفة، يمكنك تلميعه وإزالة الخدش وإخفائه بزيت القلي.

إضافة الخل الأبيض أو خل التفاح إلى زيت القلي المستخدم يزيد من فعاليته فِيْ تنظيف وتلميع الأخشاب وقدرته على تنعيم وإخفاء الخدوش على الأثاث.

يمكنك صنع مادة حافظة للجلد وتطبيقها على الأثاث الجلدي فِيْ منزلك لأنها تنعم وتلمع وتمنع الخدوش.

كيفِيْة تنظيف الزيت المستعمل

لتنظيف الزيت المستعمل من الرواسب وإعادة استخدامه معك بهذه الوصفة

أولاً، قم بإعداد كوب من الزيت مع نصف كوب ماء وملعقة كبيرة من النشا.

أضف هذا إلى خليط الزيت الساخن.

سخني المزيج برفق على نار خفِيْفة مع التحريك لمدة عشر دقائق.

ثم قم بإزالة الزيت من الموقد وتصفِيْته من خلال مصفاة.

دعها تبرد وتصبح جديدة ثم استخدمها مرة أخرى.

علامات يجب التخلص من زيت القلي المستعمل

هناك بعض العلاقات التي تدل على ضرورة التخلص من زيت القلي وعدم إعادة استخدامه فِيْ طهِيْ الطعام، ومن هذه الأسباب ما يلي –