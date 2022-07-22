اتحداكى تشترى الجاهزة تانى.. السبع بهارات الهندية بطعمها الرهِيْب مش هتلاقيها عند العطار

جهز طريقة خلط البهارات السبعة بأكثر من وصفة وطريقة حسب رغبتك. خلطة السبعة بهارات من أشهر أنواع البهارات التي يمكننا شراؤها من العطار بمكونات أو قائمة منفصلة. ولكن يمكنك صنعه فِيْ المنزل بكَمْيات كبيرة ويمكنك تخزينه حتى يحين وقت تحضيره واستخدامه، وتضفِيْ البهارات السبعة على الطعام نكهة مميزة وهذه الخلطات من بين الخلطات الهندية الشهِيْرة والتي انتقلت فِيْما بعد إلى العالم العربي، جنبًا إلى جنب مع المأكولات السورية.

كيف تصنع مزيج التوابل السبعة فِيْ المنزل

مكونات البهارات –

نصف كوب فلفل أسود مطحون.

ربع كوب كَمْون وكزبرة وقرنفل مطحون ناعماً.

خمس ملاعق صغيرة من جوزة الطيب المطحون.

أربع ملاعق كبيرة قرفة مطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الهال المطحون.

طريقة التحضير –

نضع جميع البهارات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء معدني ونضعها على النار حتى تسخن قليلاً، ثم نطحنهم فِيْ خلاط كهربائي أو فِيْ مطحنة منزلية.

بعد ذلك نضع الخليط فِيْ برطمان زجاجي، ثم نغلقه جيداً، ويجب حفظه فِيْ مكان بدرجة حرارة مناسبة، لأنه ليس ساخناً أو بارداً، فاحفظه دافئاً.

يفضل تحضير الخليط بكَمْيات قليلة حتى لا يفقد نكهته وتركه وتخزينه لفترات طويلة.

طريقة تحضير البهارات السبعة على طريقة فاطمة أبو هاتي

مكونات الطريقة –

نصف كوب كبير (ورق الغار – كباب صيني – قرفة مطحونة).

ربع كوب كل من (قرنفل مطحون – زنجبيل – بودرة هِيْل).

حبتان من جوزة الطيب.

طريقة التحضير –

باستخدام المكونات المذكورة أعلاه، يمكنك تحضير خلطة التوابل السبع للشيف فاطمة أبو هاتي باتباع الخطوات التالية –

نضع جميع البهارات والمكونات المذكورة أعلاه ونضعها فِيْ وعاء مناسب، ثم نضعها فِيْ برطمان زجاجي ونضعهم فِيْ الثلاجة حتى يتجمدوا قليلاً.

بعد ذلك، ضعي المكونات بعد إخراجها من الثلاجة فِيْ مقلاة وقلبيها لمدة خمس دقائق متواصلة حتى تخرج الرطوبة منها، ثم اطحنيها بمطحنة كهربائية.

اطحن الخليط حتى يصبح ناعمًا تمامًا، ثم خزنه فِيْ وعاء زجاجي أو بلاستيكي محكَمْ الإغلاق فِيْ درجة حرارة الغرفة بحيث تكون فاترة تمامًا.

استخدامات البهارات السبعة

تعتبر البهارات السبعة من أفضل وأشهر النكهات التي يمكن إضافتها إلى العديد من الأطعمة لإضفاء طعم مميز ولذيذ، خاصة إذا كانت هذه البهارات محضرة فِيْ المنزل، ونجد أن للبهارات السبعة استخدامات متعددة وهِيْ مثل يتبع

يمكن اضافة المنتجات مع البهارات الى الدجاج او اللحوم وكذلك السمك لنكهة مميزة ولذيذة.

كَمْا تضاف إلى الكفتة أثناء الشواء.

هذا بالإضافة إلى إضافته إلى الأرز مما يساعد على إزالة الرطوبة من الأرز.