اتحداكى تلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الهندية الأصلية الرائعة ههتبطلى تشترى الجاهزة هتخلى اكلك جنان بريحة تجيب لاخر الشارع

أتحداك أن تجده فِيْ العطار … خلطة السبع بهارات الهندية و خليط السبعة بهارات الهندية الأصل من بين الكنوز التي تستخدم فِيْ المطابخ، ولهذا تأتي الوجبات بأفضل النكهات وأفضل الروائح، فتجتمع الأسرة لتناول الوجبة بفرح كبير، وهم يأكلون الطعام متعجبون فِيْ الجمال. من نكهته واختراق رائحته، فكيف تحصل على تلك النكهة والرائحة فِيْ مطبخك، وإذا كان بسبب البهارات السبعة كيف تقوم بذلك هذا ما سنحاول الإجابة عليه فِيْ مقالتنا.

أتحداك أن تجده فِيْ العطار … خلطة السبع بهارات الهندية

لا يوجد شيء أفضل مما تصنعه بيديك، لذا قم بإعداد ما يلي لتوفِيْر كَمْية جيدة من هذا المزيج المميز

كَمْون، حكيم، بابريكا، شمر.

كاري، صلصة حارة، ثوم بودرة وزنجبيل مطحون.

خردل، هِيْل، كركَمْ، ملح وفلفل أسود.

جرامسالا، بصل بودرة و كزبرة مجففة.

طريقة

من الأفضل تحويل الفلفل الحَلْو إلى مدخن، بدءًا من طحن التوابل جيدًا إذا لم تكن موجودة بالفعل.

استخدمي وعاءً لجمعهم جميعًا معًا، ثم ابدئي فِيْ التقليب حتى تمتزج تمامًا.

استخدم نسبة معتدلة حسب الطعام الذي تطبخه.

احتفظ بها فِيْ خزانة مطبخك وستستمر لمدة شهر أو أكثر.

كيفِيْة صنع جراماسالا الهندي

نوع آخر من يمزج التوابل الهنديةكَمْا يعطي نكهة الطعام وقيمته الغذائية ويتكون من الآتي

مسمار.

حب الهال.

فلفل اسود.

الكزبرة.

جوزة الطيب.

قرفة.

كَمْون.

طريقة

تُطحن جميع البهارات فِيْ الكبة أو على حدة.

امزجهم معًا واحفظهم فِيْ حاوية نظيفة ومريحة.

اتركها فِيْ الثلاجة أو على الموقد كَمْا هِيْ حتى لا تفسد.

الفوائد الصحية للتوابل السبعة

لا تشارك سبع بهارات يحتوي على فوائد فِيْ نكهة الطعام ليس فقط، بل يمنحك أيضًا المزيد من الرعاية الصحية، حيث أنه يفِيْدك فِيْ ما يلي

السعرات الحرارية لكل 10 جرامات من السبعة بهارات هِيْ حوالي 6 سعرات حرارية.

الدهُون 0.2 جرام.

الكربوهِيْدرات بنفس المقدار لا تزيد عن جرام واحد.

والبروتين بقدر 0.2 جرام.

يأتي الصوديوم فقط بقدر المليغرام.

فوائد البهارات السبعة فِيْ الرجيم

تعتبر التوابل من المكونات الرئيسية فِيْ الطعام، وقد لاحظنا أنها منخفضة الدهُون والسعرات الحرارية، فإذا كنت تفقد الوزن فعليك الانتباه لأن هذه التوابل تلعب دورًا مهمًا فِيْ نجاحك، مثل جوزة الطيب، على سبيل المثال، أنت يوفر المغنيسيوم الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يحرق الدهُون. وبالمثل، فإن القرنفل، على الرغم من فوائده الكبيرة للصحة بشكل عام، مهم جدًا لكبح الشهِيْة.