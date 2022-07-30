اتحداكي انها متعجبكيش.. ضعي البطيخ فِيْ الزيت وشوفِيْ النتيجة وتذوقي الطعم لا يقاوم

يعتبر البطيخ من الفواكه المفِيْدة جدًا لصحة الإنسان، كَمْا أنه ذو أهمية كبيرة لصحة القلب، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. . ويمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على نسبة معتدلة، فهُو من الدهُون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويحتوي على كَمْية كبيرة من المعادن المغذية ويمد الجسم بكَمْية الماء التي يريدها.، هذه أفضل طريقة لعمل البطيخ بالزيت، جربيه مع أطفالك.

ضعي البطيخ فِيْ الزيت.

يعتبر البطيخ من الأطعمة المفِيْدة للمعدة لاحتوائه على كَمْية كبيرة من الماء، مما يساعد فِيْ القضاء على قرحة المعدة، وحتى يتم وضع البطيخ فِيْ الزيت، فكل ما نحتاجه هُو مكونات بسيطة متوفرة .. فِيْ جميع المنازل. .

المكونات

شرائح بطيخ

ملعقتان صغيرتان من السكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

قليل من الملح.

كوبين من الطحين الأبيض.

طريقة تحضير البطيخ بالزيت

أولاً نقطع البطيخ ونأخذ بعض الشرائح ونتأكد من خلوها من البذور ثم نعصرها فِيْ الخلاط الكهربائي دون إضافة الماء.

ثانياً ثم يصفى عصير البطيخ ويأخذ العصير النقي ثم يضاف السكر والخميرة ورشة ملح مع تقليب هذا الخليط جيداً حتى يتجانس.

ثالثًا يضاف الدقيق المنخل شيئًا فشيئًا بينما يتم خلط جميع المكونات بحيث تكون متجانسة ويمكن الحصول على عجينة ناعمة نوعًا ما.

رابعاً ثم نغطي هذا الخليط ونتركه يتخمر، ثم نحضر قنينة ونصب هذا الخليط فِيْه ونثقب غطاء الزجاجة.

خامساً بعد ذلك يجب إحضار مقلاة مناسبة ووضع الزيت فِيْها وتركه على النار حتى يسخن ثم غلق الزجاجة بالغطاء واضغط عليها حتى يفرغ ما بداخلها. صَحن.

سادساً سنلاحظ أن كرات صغيرة صنعت داخل الوعاء، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق المطبخ لتصفِيْتها ونأكلها، نعتقد أنها لذيذة ومقرمشة.

من خلال هذه الطريقة يمكنك الحصول على كرات كبيرة أو صغيرة كَمْا تحب، وهذا نوع من أنواع الترفِيْه، ويحبها كثير من الأطفال، حيث أنها من الوصفات التي تتميز بنكهتها الغنية واللذيذة.