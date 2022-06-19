اتحداكي ترميها تاني …نواه التمر في بيتك كنز اغلى من الذهب فوائدها رهيبة لن تستغني عنها

نواة التمر من الأمور التي يتجاهلها كثير من الناس إلى حد كبير ، حيث ورد ذكر التمر في القرآن الكريم مرات عديدة وهذا مؤشر واضح على أهمية التمر ونواة التمر التي تعود بالنفع على التمر. جسم الإنسان ، حيث يتم رمي نواة التمر مباشرة بعد تناول التمر ، ولا يعلمون أنهم يرمون كنزًا مدفونًا في الأرض ، فهو مصدر للشفاء الإلهي من جميع الأمراض التي لا علاج لها ، بما في ذلك السرطانات والأمراض المختلفة الأخرى. .

وصفة نواة التمر للشعر

تتمتع نواة التمر بمجموعة واسعة من الاستخدامات المختلفة ، ومن أبرز هذه الاستخدامات الشعر ، وهذا يرجع إلى قدرتها على تقليل معدلات تساقط الشعر المختلفة ، كما تعمل على زيادة معدلات الكثافة في فترة قصيرة جدًا ، من خلال المكونات التالية:

يستخدم مسحوق من نواة التمر التي سبق سحقها.

في وقت لاحق نستخدم ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق من الخروع.

طريقة تحضير الوصفة:

لتحضير هذه الوصفة في المنزل ، اتبع الخطوات التالية:

بعد خلط جميع المكونات. مع بعضنا البعض نترك هذا الخليط على الشعر لمدة تصل إلى خمس دقائق.

ننتظر حتى الصباح ونغسل شعرنا بكل سهولة.

وصفة نواة التمر للبشرة

كما يمكن استخدامه للبشرة كذلك عن طريق تجفيف النواة لمدة أربعة أيام ويمكن استخدامه في عمليات ترطيب البشرة وتبييضها ، كما يمكن استخدامه بجانب المرطبات حيث يمنح البشرة النعومة اللازمة للبشرة. البشرة بكل سهولة ، فهذه الوصفة من الوصفات السحرية التي لا تعرف عنها المرأة شيئاً في هذه الفترة.