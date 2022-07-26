اتفاقية الحبوب الأوكرانية تدخل حيز التنفِيْذ.. مركز تنسيق فِيْ إسطنبول

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن اتفاقية الحبوب دخلت حيز التنفِيْذ، معلنًا أن أول سفِيْنة ستغادر موانئ أوكرانيا قريبًا.

جاء ذلك فِيْ تصريحات متلفزة أدلى بها الوزير التركي، الثلاثاء، ونقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وقال أكار “بدأ العمل بالفعل فِيْ صفقة الحبوب. أول سفِيْنة محملة بالحبوب ستغادر الميناء الأوكراني قريبًا”، دون أن يذكر مَوعِدًا محددًا.

وأضاف “نعمل على خطة للنقل الآمن للحبوب. سيتم تفتيش السفن فِيْ الموانئ الأوكرانية وسيحضر ممثلو تركيا والأمم المتحدة خلال عملية التفتيش.”

وشدد أكار على أن “السفن المحملة بالحبوب ستبحر على طول طرق آمنة من الألغام”.

كَمْا اشار الى ان “العمل جار الان على اتفاقية لنقل الوقود وستكون مماثلة لاتفاق الحبوب”.

وفِيْ وقت سابق يوم الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام تركية أنه سيتم، الأربعاء، افتتاح مركز التنسيق المشترك، بحسب بنود “مبادرة التفاهم للنقل الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا”.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع أكار سيفتتح، الأربعاء، مركز التنسيق المشترك، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مركز التنسيق المشترك سيبدأ عمله بصيغته الرباعية يوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن الوفد الروسي سيضم مجموعة من الخبراء الروس، الذين سيصلون إلَّى اسطنبول اليوم، حيث سيرأس الوفد الأدميرال إدوارد لوك.

ستكون المهمة الرئيسية للمختصين الروس فِيْ مركز التنسيق المشترك هِيْ حل جميع المشاكل اللازمة للمبادرة للدخول الفوري فِيْ مرحلة التنفِيْذ العملي، لأن أنشطة الممثلين الروس فِيْ المركز تخضع لمراقبة خاصة من قبل روسيا. وزارة الدفاع.

وقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقية يوم الجمعة، تهدف إلَّى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، كانت مغلقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير. .