اتفاقية تعاون بين النيابة العامة والطيران المدني

وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم في مكتب المدعي العام بالرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك مع مؤسسات الدولة لتحقيق متطلبات وأهداف “رؤية 2030”.

ويسعى الطرفان في هذه الاتفاقية إلى تحسين التعاون من خلال رفع مستوى التنسيق الفعال والمستمر لتحقيق أعلى مستويات الانسجام وتطوير الإجراءات المتعلقة بمجالات العمل المشترك، بما يتماشى مع المتطلبات الإجرائية للمسائل التي تهم الطرفين. كما أكدت المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب وعقد ورش العمل والعمل والندوات وتطوير الدراسات وإجراءات التحقيق ورفع مستوى التواصل بين الطرفين لتذليل الصعوبات والعقبات وتحقيق إنجاز سريع في مجال العمل المشترك، بالإضافة إلى الة الدورية وتحديث وتطوير وحكم آلية معالجة القضايا الجنائية في نظام الطيران المدني من الهيئة إلى النيابة العامة. تعليمات.