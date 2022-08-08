اتفاقية تعاون بين رئاسة الحرمين والنخبة للتأمين

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وشركة النخبة للوساطة التأمينية اتفاقية تعاون في إطار تقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الرئاسة.

موضوع الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات وتسهيلات لموظفي الرئاسة في مجال التأمين الصحي الذي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى توفيره.

ومثل الرئاسة في توقيع الاتفاقية نائب وكيل الوزارة للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتحالفات المجتمعية إبراهيم بن حمود النجيدي، بحضور مدير عام الاتفاقيات والتحالفات المجتمعية عبدالرحمن بن يوسف آل. وابيل.

وتخضع هذه الاتفاقيات لتوجيهات وإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.